«Спартак» заинтересован в трансфере Даку из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 28-летний албанец входит в список вариантов для усиления атаки московского клуба.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. За это время На его счету 91 матч во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 13 результативных передач. Летом 2025 года футболист продлил контракт с казанским клубом до конца сезона-2028/29. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.