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Мостовой о ЧМ-1994: «У меня тренировка, а я в магазин поехал. И тренер с нами»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в интервью «СЭ» вспомнил о выступлении национальной команды на чемпионате мира-1994.

— Успели что-то посмотреть?

— Я еще и по магазинам успел поездить. Нам тогда платили наличными, всегда долларами. У меня в карманах куча денег была. Мы с Игорем Корнеевым взяли машину в аренду и поехали в магазин в Сан-Франциско. Прекрасно помню, что купил черную куртку из натуральной кожи. Тогда это было модно. Счастливые вернулись!

— Вы как-то говорили, что тогда приехала команда туристов на турнир.

— Сборная России в США-1994 была такой. У меня тренировка, а я в магазин поехал! Тренер не ругался, сказал: «Ладно, ничего, я тоже с вами. В следующий раз». Бывало еще, что отпускал в магазин, а потом оказывался рядом, в другом бутике. Мы на базе жили под Сан-Франциско. Там очень красиво! По клубам не ходили, только по магазинам. Такое время было...

Александр Мостовой вспомнил чемпионат мира-1994 в&nbsp;США.«В 94-м в США мы были командой туристов: у нас тренировка, а все по магазинам поехали». Мостовой — о ЧМ-2026

По итогам группового этапа чемпионата мира-1994 сборная России набрала три очка, заняла третье место в группе B и досрочно вернулась домой. В плей-офф вышли Бразилия и Швеция.

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