Зобнин — о деле Промеса: «Не знаю, что там происходит, не следил»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношениях с экс-нападающим клуба Кинси Промесом.

— Было новое слушание по делу Промеса.

— Не знаю, что там происходит. Не следил.

— Промес был с вами на связи после того, как «отделился» от «Спартака». Сейчас вам от него долетают какие-то сообщения?

— Он есть в нашем чате. Но от него сообщений не приходило.

— Были слухи, что к вам может перейти Малком, ты допускаешь такое?

— Да. Но в слухи я не верю. Только в официальные трансферы.

— Хотел бы возвращение Дзюбы?

— Нет такого, что я хочу этого. Мы с Артемом хорошо знакомы, желаю ему продолжать играть и без травм. Он большой профессионал, рад, что он побил много рекордов.

34-летний нидерландец находится под следствием по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Он был экстрадирован из ОАЭ в конце июня 2025 года.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й. На его счету 235 матчей, 114 голов и 59 голевых передач