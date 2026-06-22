Полузащитник «Спартака» Дмитриев рассказал, как провел отпуск

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопросы о проведенном отпуске и ЧМ-2026.

— Следишь за ЧМ?

— Смотрю, что могу. Сейчас уже тяжелее будет следить. Все самое интересное будет в плей-офф.

— Как отдыхал?

— Был в Санкт-Петербурге. Съездил в Италию. Погулял в Милане и Риме.

— Тренировался?

— Да.

— Предстоящий сезон будет тяжелым?

— Не знаю, посмотрим.

— Что думаешь о поговорке «женился — год потерял»?

— Отец говорил, что не женись рано. Но я со своей возлюбленной уже давно вместе.

— Думал ли о Суперкубке?

— Нет, на отдыхе не думал об этом. Завтра начнем, — сказал Дмитриев.

В прошедшем сезоне Дмитриев провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.