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Полузащитник «Спартака» Дмитриев рассказал, как провел отпуск

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопросы о проведенном отпуске и ЧМ-2026.

— Следишь за ЧМ?

— Смотрю, что могу. Сейчас уже тяжелее будет следить. Все самое интересное будет в плей-офф.

— Как отдыхал?

— Был в Санкт-Петербурге. Съездил в Италию. Погулял в Милане и Риме.

— Тренировался?

— Да.

— Предстоящий сезон будет тяжелым?

— Не знаю, посмотрим.

— Что думаешь о поговорке «женился — год потерял»?

— Отец говорил, что не женись рано. Но я со своей возлюбленной уже давно вместе.

— Думал ли о Суперкубке?

— Нет, на отдыхе не думал об этом. Завтра начнем, — сказал Дмитриев.

В прошедшем сезоне Дмитриев провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.

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РПЛ
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Динамо Мх

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П
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Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

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