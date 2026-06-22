51-летний экс-вратарь сборной России Нигматуллин и его 23-летняя супруга ждут ребенка
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и его супруга, 23-летняя телеведущая Эвелина, ждут ребенка.
О скором пополнении в семье экс-футболист рассказал в интервью StarHit.
«Мы в статусе будущих родителей. Для меня это очень круто. Конечно, я думал о том, как буду себя ощущать в этой роли, ведь у меня уже есть внучка, я дедушка. Но готовиться стать отцом — это невероятное чувство. Я сейчас нахожусь на таком подъеме. Думаю, есть ли у меня энергия, ресурсы, а потом понимаю: все это появляется. Хочется делать еще больше, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась. Это огромный стимул», — сказал Нигматуллин.
Пара познакомилась в 2023 году, а весной 2025 года официально оформила отношения. По словам Нигматуллина, несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте, они с супругой нашли взаимопонимание и поддержку друг в друге.
«Могу сказать честно: я чувствую себя гораздо-гораздо моложе. Я счастлив, мне очень нравится это состояние. Хочется сохранить его как можно дольше. Наиболее счастливое состояние души — когда мы вдвоем дома, смотрим сериал, работаем, обсуждаем планы. При этом цели у нас по-прежнему громадные», — отметил бывший голкипер.
От первого брака у Нигматуллина есть двое сыновей: Руслан и Марсель.
Нигматуллину 51 год. За карьеру он выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», итальянские «Верону» и «Салернитану», ЦСКА, «Терек», СКА Ростов-на-Дону, «Локомотив-2» и израильский «Маккаби-Ахи». Карьеру футболиста он завершил в 2009 году. За сборную России вратарь провел 24 матча и пропустил 18 мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5