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22 июня, 14:27

51-летний экс-вратарь сборной России Нигматуллин и его 23-летняя супруга ждут ребенка

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и его супруга, 23-летняя телеведущая Эвелина, ждут ребенка.

О скором пополнении в семье экс-футболист рассказал в интервью StarHit.

«Мы в статусе будущих родителей. Для меня это очень круто. Конечно, я думал о том, как буду себя ощущать в этой роли, ведь у меня уже есть внучка, я дедушка. Но готовиться стать отцом — это невероятное чувство. Я сейчас нахожусь на таком подъеме. Думаю, есть ли у меня энергия, ресурсы, а потом понимаю: все это появляется. Хочется делать еще больше, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась. Это огромный стимул», — сказал Нигматуллин.

Пара познакомилась в 2023 году, а весной 2025 года официально оформила отношения. По словам Нигматуллина, несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте, они с супругой нашли взаимопонимание и поддержку друг в друге.

«Могу сказать честно: я чувствую себя гораздо-гораздо моложе. Я счастлив, мне очень нравится это состояние. Хочется сохранить его как можно дольше. Наиболее счастливое состояние души — когда мы вдвоем дома, смотрим сериал, работаем, обсуждаем планы. При этом цели у нас по-прежнему громадные», — отметил бывший голкипер.

Эвелина Сынча и&nbsp;Руслан Нигматуллин.Нигматуллин женится во второй раз! Он сделал предложение девушке, которая младше его на 28 лет

От первого брака у Нигматуллина есть двое сыновей: Руслан и Марсель.

Нигматуллину 51 год. За карьеру он выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», итальянские «Верону» и «Салернитану», ЦСКА, «Терек», СКА Ростов-на-Дону, «Локомотив-2» и израильский «Маккаби-Ахи». Карьеру футболиста он завершил в 2009 году. За сборную России вратарь провел 24 матча и пропустил 18 мячей.

Источник: StarHit
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Руслан Нигматуллин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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