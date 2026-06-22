51-летний экс-вратарь сборной России Нигматуллин и его 23-летняя супруга ждут ребенка

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и его супруга, 23-летняя телеведущая Эвелина, ждут ребенка.

О скором пополнении в семье экс-футболист рассказал в интервью StarHit.

«Мы в статусе будущих родителей. Для меня это очень круто. Конечно, я думал о том, как буду себя ощущать в этой роли, ведь у меня уже есть внучка, я дедушка. Но готовиться стать отцом — это невероятное чувство. Я сейчас нахожусь на таком подъеме. Думаю, есть ли у меня энергия, ресурсы, а потом понимаю: все это появляется. Хочется делать еще больше, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась. Это огромный стимул», — сказал Нигматуллин.

Пара познакомилась в 2023 году, а весной 2025 года официально оформила отношения. По словам Нигматуллина, несмотря на 28-летнюю разницу в возрасте, они с супругой нашли взаимопонимание и поддержку друг в друге.

«Могу сказать честно: я чувствую себя гораздо-гораздо моложе. Я счастлив, мне очень нравится это состояние. Хочется сохранить его как можно дольше. Наиболее счастливое состояние души — когда мы вдвоем дома, смотрим сериал, работаем, обсуждаем планы. При этом цели у нас по-прежнему громадные», — отметил бывший голкипер.

От первого брака у Нигматуллина есть двое сыновей: Руслан и Марсель.

Нигматуллину 51 год. За карьеру он выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», итальянские «Верону» и «Салернитану», ЦСКА, «Терек», СКА Ростов-на-Дону, «Локомотив-2» и израильский «Маккаби-Ахи». Карьеру футболиста он завершил в 2009 году. За сборную России вратарь провел 24 матча и пропустил 18 мячей.