Зобнин: «Перед прошлым сезоном была задача набрать 300 игр за «Спартак». На рекорд Черенкова не засматриваюсь»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы после выхода из отпуска.

— Карседо давал установку посмотреть чьи-то нарезки?

— Ничего такого не было. Думаю, будет время для тактических моментов в Тарасовке, на базе. Спокойно поговорим.

— Что делал в отпуске из упражнений?

— В основном, работа в зале, на беговой дорожке. Если честно, она тяжелее, чем на сборах. Каждый день проводишь в зале, немного устаешь ментально. 30-40 минут бежишь и думаешь, когда все закончится. На сборах лучше, когда есть мяч, команда рядом, можно пошутить. Думаешь, когда все закончится. Есть вариант бегать в парке. Просто на беговой дорожке можно контролировать пульс, темп.

— Обращаешь внимание на количество матчей за «Спартак». Сейчас 308. Чтобы обойти Шавло нужно 8 матчей, Гаврилова — чуть побольше. Ты можешь выйти на 8 место. Следишь за этим?

— Перед началом прошлого сезона была задача набрать 300 игр. Задачу выполнил. На этот сезон еще никаких индивидуальных задач не ставил. Надо подумать. Реально ли это сделать? Все зависит от моего состояния. Желание есть.

— Засматриваешься ли на рекорд Черенкова?

— Нет.

— Вспомни, как тебя пригласил «Спартак»?

— Позвонил агент, сказал, что есть интерес. Взял паузу в два дня на подумать. Пообщался с родными, семьей. Потом согласился.

— Были ли другие варианты?

— Нет.

— Ты был удивлен, что тебя пригласили?

— Да, — сказал Зобнин.

Федор Черенков является рекордсменом в истории «Спартака» по числу проведенных матчей — 514. Зобнин с 308 играми идет 11-м.

В прошедшем сезоне «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в РПЛ. Также красно-белые выиграли FONBET Кубок России.