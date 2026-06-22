Зобнин: «Конечно, хотел бы видеть Пруцева в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы после отпуска.

— Как бы сыграла сборная России на ЧМ-2026?

— Не могу сказать. Это зависит от многих факторов. Сейчас у нас много перспективных ребят.

— Следили ли за матчами нашей сборной?

— Да, частично.

— Часто вспоминаешь наш ЧМ?

— Нет. Это давно уже было. Не было такого, что вспоминал, как я играл на том турнире.

— Хорошо, что нет времени на раскачку и первый матч с «Зенитом»?

— Да, важный матч. Игра за трофей с сильным соперником.

— В каком настроении был Барко?

— Все хорошо, улыбается. Пруцев? Приехал. Я спросил у него, где будет тренироваться. Он ответил, что здесь. Конечно, хотел бы видеть его в «Спартаке».

Пруцев провел большую часть сезона-2025/26 на правах аренды в «Локомотиве». Летом арендное соглашение завершилось.

В прошедшем сезоне «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в РПЛ. Также красно-белые выиграли FONBET Кубок России.