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Сегодня, 22:02

Аргентина обыграла Австрию на ЧМ-2026, Месси оформил дубль и установил рекорд ЧМ по голам

Руслан Минаев
Лионель Месси празднует гол в ворота сборной Австрии.
Фото Getty Images

Сборная Аргентины победила сборную Австрии в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США).

На 38-й минуте гол забил Лионель Месси. В добавленное время форвард отличился во второй раз и оформил дубль. На его счету 18 голов на чемпионатах мира — он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Также нападающий «Интер Майами» не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Национальная команда гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Австрия с 3 очками располагается на второй строчке. Иордания и Алжир еще не набрали очков и проведут очный матч 23 июня.

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
2:0
Австрия

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