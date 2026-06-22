Аргентина обыграла Австрию на ЧМ-2026, Месси оформил дубль и установил рекорд ЧМ по голам

Сборная Аргентины победила сборную Австрии в матче группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США).

На 38-й минуте гол забил Лионель Месси. В добавленное время форвард отличился во второй раз и оформил дубль. На его счету 18 голов на чемпионатах мира — он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Также нападающий «Интер Майами» не реализовал пенальти на 9-й минуте встречи.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Национальная команда гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Австрия с 3 очками располагается на второй строчке. Иордания и Алжир еще не набрали очков и проведут очный матч 23 июня.