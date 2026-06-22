Роман Зобнин назвал самые яркие моменты своей карьеры

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о самых ярких моментах своей карьеры.

— Самые яркие моменты твоей карьеры?

— Наверняка чемпионат мира — масштабное событие. Моя травма крестов. Тяжелое событие. Последнее — когда я поднимал Кубок России. Очень этого хотел.

— Помним интервью Соболева, который сказал, что хочет поднять кубок еще после 2022 года. Какие твои ощущения?

— Когда приходишь в «Спартак», других задач нет. Конечно, хочу еще поднять кубок. До этого тоже хотел каждый день поднимать кубки. Вкус чемпионства прекрасен, — сказал Зобнин.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. С командой он по разу выигрывал РПЛ и Суперкубок России и дважды становился победителем Кубка страны.