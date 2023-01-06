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Александр Прудников: «Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников рассказал, в какие команды может уйти вратарь красно-белых Александр Максименко.

«Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб. Они с Селиховым меняли друг друга, поэтому, считаю, что у Максименко было достаточно игровой практики. Максименко же был основным, а у Селихова были травмы. Теперь есть два сильных вратаря: Селихов — номер один, Максименко — номер два.

У Максименко потенциал выше, чтобы быть только вторым вратарем? Возможно, но это только ему решать, сменить ему клуб или нет. В какой клуб он мог бы перейти? Это команда, которая борется за чемпионство, первая пятерка: «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар». Это я беру глобально по бюджетам и задачам. Максименко явно не захочет в команду, которая борется за выживание», — сказал Прудников Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Максименко провел восемь матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил шесть голов и четырежды оставлял ворота в прикосновенности.

Источник: https://legalbet.ru/news/prudnikov-nazval-komandi-v-kotorie-iz-spartaka-mozhet/
Александр Максименко
Александр Прудников
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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