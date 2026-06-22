Полузащитник «Спартака» Дмитриев: «Довбня смог бы сыграть как Возинья из Кабо-Верде? Конечно»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2026.

— За какую сборную болеешь на ЧМ-2026?

— Хочется победы Аргентины.

— То есть ты за Месси, а не Роналду?

— Да.

— Как тебе вратарь Кабо-Верде, Довбня смог бы также сыграть?

— Конечно, — сказал Дмитриев.

В прошедшем сезоне Дмитриев провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.