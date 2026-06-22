Полузащитник «Спартака» Дмитриев: «Довбня смог бы сыграть как Возинья из Кабо-Верде? Конечно»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2026.
— За какую сборную болеешь на ЧМ-2026?
— Хочется победы Аргентины.
— То есть ты за Месси, а не Роналду?
— Да.
— Как тебе вратарь Кабо-Верде, Довбня смог бы также сыграть?
— Конечно, — сказал Дмитриев.
В прошедшем сезоне Дмитриев провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.
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