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Сегодня, 11:21

Полузащитник «Спартака» Дмитриев: «Довбня смог бы сыграть как Возинья из Кабо-Верде? Конечно»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2026.

— За какую сборную болеешь на ЧМ-2026?

— Хочется победы Аргентины.

— То есть ты за Месси, а не Роналду?

— Да.

— Как тебе вратарь Кабо-Верде, Довбня смог бы также сыграть?

— Конечно, — сказал Дмитриев.

В прошедшем сезоне Дмитриев провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола и сделал семь результативных передач.

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Александр Довбня (Спартак)
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ФК Спартак (Москва)
Возинья
Игорь Дмитриев (Спартак)

Чемпионат мира по футболу 2026

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