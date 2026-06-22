Комбаров: «Не вижу ажиотажа вокруг чемпионата мира в США. Нет ощущения, что в Майами большой турнир»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров в авторской колонке для «СЭ» высказался о внимании к чемпионату мира в США.

«Честно говоря, не вижу большого ажиотажа вокруг чемпионата мира в США, особых гуляний болельщиков в городе. Вообще нет ощущения, что в Майами проходит большой турнир. Однако на подъезде к стадиону все меняется, там уже чувствуется атмосфера ЧМ — огромное количество людей, праздничное настроение. Был на матче Саудовская Аравия — Уругвай: полный стадион, больше 60 тысяч болельщиков. Четко ощущается контраст между стадионом и городом. И так не только в Майами, но и по всей Америке», — сказал Комбаров «СЭ».

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.