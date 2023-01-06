Агент нападающего «Антальяспора» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

Гюнтер Тибо, агент нападающего «Антальяспора» Хейджи Райта, прокомментировал информацию о том, что интерес к форварду сборной США проявляет «Локомотив».

«Ни я, ни футболист, ни сам клуб ничего не знают об этом. Сейчас нет никакого смысла говорить о будущем Райта в другом клубе. Он лучший бомбардир «Антальяспора» и счастлив играть за этот клуб, поэтому не хочется комментировать подобные трансферные слухи», — заявил представитель игрока Sport24.

24-летний форвард в текущем сезоне забил 10 мячей в 15 матчах турецкой суперлиги и является вторым бомбардиром чемпионата. Его контракт с «Антальяспором» истекает летом 2025 года.

На чемпионате мира в Катаре он отметился голом в ворота сборной Нидерландов.