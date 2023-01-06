Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

Агент нападающего «Антальяспора» отреагировал на слухи об интересе «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Гюнтер Тибо, агент нападающего «Антальяспора» Хейджи Райта, прокомментировал информацию о том, что интерес к форварду сборной США проявляет «Локомотив».

«Ни я, ни футболист, ни сам клуб ничего не знают об этом. Сейчас нет никакого смысла говорить о будущем Райта в другом клубе. Он лучший бомбардир «Антальяспора» и счастлив играть за этот клуб, поэтому не хочется комментировать подобные трансферные слухи», — заявил представитель игрока Sport24.

24-летний форвард в текущем сезоне забил 10 мячей в 15 матчах турецкой суперлиги и является вторым бомбардиром чемпионата. Его контракт с «Антальяспором» истекает летом 2025 года.

На чемпионате мира в Катаре он отметился голом в ворота сборной Нидерландов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-06-agent-futbolista-sbornoy-ssha-otreagiroval-na-slukhi-ob-interese-lokomotiva
ФК Антальяспор
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Сербский агент: «У Ивича уже были проблемы с владельцем клуба, но он — личность и отличный тренер»
Полузащитник «Урала» Влут назвал самых известных нидерландцев в истории российского футбола
Александр Прудников: «Стоит ли Максименко сменить клуб? Это же «Спартак», а не какой-то там клуб»
Полузащитник «Химок» Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду, про «Зенит» так не могу сказать»
Агент Лайдуни: «Один клуб из РПЛ действительно проявляет интерес к моему клиенту»
Владимир Гранат предположил, кто вылетит из РПЛ в конце сезона-2022/23
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Урала» Влут назвал самых известных нидерландцев в истории российского футбола

Сербский агент: «У Ивича уже были проблемы с владельцем клуба, но он — личность и отличный тренер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости