Врач «Спартака» Козлов заявил, что Барко успешно прошел тестирование после травмы
Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии игроков команды после УМО, которое прошло в «Национальном центре ФМБА России».
— В каком состоянии Барко?
— Сначала хочу сказать про всех игроков. Они приехали в оптимальной форме. Касаемо Барко, он был травмирован, но показал настоящий характер. Пришлось врачам применить дополнительные процедуры, чтобы он вышел против «Краснодара». В отпуске он находился под присмотром врачей. Он прошел необходимое тестирование сегодня и у него все хорошо. Думаю, мы сформируем индивидуальную программу в первые несколько дней. Обсудим это с тренерским штабом.
— Насколько длительными будут сроки восстановления Александра Джику?
— Он получил травму во время суперфинала Кубка. Он обязан был приехать в сборную Ганы, с нетерпением ждал этого момента. Было выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Приняли решение, что он не будет выступать за сборную. Приедет на УМО чуть позже. Чувствует себя удовлетворительно. Работает и в зале, и на поле. Дополнительно диагностируем. Думаю, начнет с индивидуальной работы. Ряд игроков прибудут позже. 29 июня приедут Джику, Ву и Денисов, а 1 июля — Угальде, Максименко, Мартинс.
— Каково состояние Бабича и Самошникова?
— Бабич был прооперирован, как мы помним. Последний месяц прошлого сезона он уже тренировался в общей группе и уже был готов играть. Сегодня он показал хорошие результаты на тестировании. Он начнет сборы в общей группе. Самошников тоже готов и начнет в общей группе.
— Как состояние Сауся?
— Весной у него была затянувшаяся травма. Отлично прошел УМО. У ребят не было времени расслабиться, так как они понимают, что впереди важный матч Суперкубка.
В РПЛ по итогам сезона-2025/26 московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку. В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).
В OLIMPBET Суперкубке России «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1