Врач «Спартака» Козлов заявил, что Барко успешно прошел тестирование после травмы

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии игроков команды после УМО, которое прошло в «Национальном центре ФМБА России».

— В каком состоянии Барко?

— Сначала хочу сказать про всех игроков. Они приехали в оптимальной форме. Касаемо Барко, он был травмирован, но показал настоящий характер. Пришлось врачам применить дополнительные процедуры, чтобы он вышел против «Краснодара». В отпуске он находился под присмотром врачей. Он прошел необходимое тестирование сегодня и у него все хорошо. Думаю, мы сформируем индивидуальную программу в первые несколько дней. Обсудим это с тренерским штабом.

— Насколько длительными будут сроки восстановления Александра Джику?

— Он получил травму во время суперфинала Кубка. Он обязан был приехать в сборную Ганы, с нетерпением ждал этого момента. Было выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Приняли решение, что он не будет выступать за сборную. Приедет на УМО чуть позже. Чувствует себя удовлетворительно. Работает и в зале, и на поле. Дополнительно диагностируем. Думаю, начнет с индивидуальной работы. Ряд игроков прибудут позже. 29 июня приедут Джику, Ву и Денисов, а 1 июля — Угальде, Максименко, Мартинс.

— Каково состояние Бабича и Самошникова?

— Бабич был прооперирован, как мы помним. Последний месяц прошлого сезона он уже тренировался в общей группе и уже был готов играть. Сегодня он показал хорошие результаты на тестировании. Он начнет сборы в общей группе. Самошников тоже готов и начнет в общей группе.

— Как состояние Сауся?

— Весной у него была затянувшаяся травма. Отлично прошел УМО. У ребят не было времени расслабиться, так как они понимают, что впереди важный матч Суперкубка.

В РПЛ по итогам сезона-2025/26 московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку. В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

В OLIMPBET Суперкубке России «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.