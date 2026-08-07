Зобнин: «Мы — «Спартак», а не «Зенит», сравнивать клубы я не собираюсь»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» ответил на вопрос о сравнениях красно-белых с «Зенитом».

— Юра Мовсисян сказал, что даже если «Спартак» будет проигрывать 5 лет подряд, он будет выше «Зенита» по статусу.

— Я с ним не знаком. Для «Спартака» приезд футболистов, которые играли за команду, забивали голы — это будет значимым событием. Всегда ждем его у нас дома. Поговорим с медиа, руководством. Пригласим.

— Он сказал, что по сравнению с «Зенитом» «Спартак» в космосе.

— Вы хотите, чтобы я сравнивал две команды? Это его мнение. Он так считает. Сравнивать клубы не собираюсь. В этом нет смысла. Мы — «Спартак», а не «Зенит».

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.