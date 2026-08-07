Игрок «Спартака» Зобнин о возможном завершении карьеры: «Пока контракт действует, я играю в футбол»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

— Есть мысли, что будете играть дальше после контракта? Вы были готовы завершить карьеру до продления.

— Я продлил контракт до 2027 года. Еще есть время. Пока контракт действует, я играю в футбол.

— Сейчас мыслей о завершении карьеры нет?

— Я мыслил с точки зрения, что у меня заканчивается контракт. Есть еще год. Я здесь, готов отдавать себя полностью «Спартаку» и работать на благо команды.

Зобнин выступает за красно-белых с 2016 года. В сезоне-2025/26 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 36 матчах.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.