Кристофер Мартинс заявил, что не собирается покидать «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что не собирается покидать московский клуб.

«Останусь ли я в «Спартаке»? Да-да!» — заявил футболист.

Летом «Спартак» объявил, что выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз».

Московский клуб заключил с опорником контракт сроком до июня 2026 года.