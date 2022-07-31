Зиньковский: «Нормально и в прошлых матчах судили»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что у него нет претензий к работе российских судей.

— Паша Маслов сыграл впервые за полтора года. Как-то поддержали его?

— Конечно. Ребята подошли, поддержали, поздравили с возвращением. Рад, что он восстановился и набирает форму.

— «Спартак» на неделе встречался с судьями. Ты не присутствовал, но, может, что-то спросил у ребят?

— Я спросил пару моментов по пенальти с «Зенитом». А остальное — так.

— Чувствовал, что сегодня судейство было другим?

— Да всегда нормально судят. Как по-другому? Разные моменты... Нормально и в прошлых матчах судили.