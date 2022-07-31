Полузащитник «Спартака» Зиньковский остался доволен своим выходом на замену в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал свой выход на замену в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— Не пугает, что Промес — твой конкурент за позицию, в порядке?

— Ну, Промес в порядке, что тут. Шамар, Соболев, Миша Игнатов — все в «Спартаке» меняются.

— Не напрягает, что мало игрового времени получаешь?

— Каждого бы это напрягало. Но вот сегодня вышел, результативным действием отметился. Уже хорошо. Больше и не нужно.

— Пока «Зенит» выглядит сокрушительно...

— Да без проблем вообще.

В игре с «Оренбургом» Зиньковский появился на замену на 75-й минуте. В конце встречи футболист заработал пенальти, который реализовал Квинси Промес.