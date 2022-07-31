Зиньковский: «Был пенальти! Там же видно все»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что на нем был фол, когда назначался пенальти в ворота «Оренбурга» (4:1).

— Что-то говорят по поводу пенальти на вас... Как вы видели момент?

— Был пенальти! Там же видно все — я на повторе посмотрел. По-моему, чистый пенальти.

— «Спартак» второй матч подряд забил 4. О чем это говорит? Вы в порядке?

— Ну, может, просто реализация в этих матчах конкретно хорошая. Сегодня можно было и больше забить.

— Если бы выиграли 5:0, возглавили бы таблицу. Была такая задача?

— Нет, просто нужно было выиграть матч, вот и все.