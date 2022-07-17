Магкеев: «Перестройка в клубе закончена, нам пора бороться за результат»

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о целях команды в новом сезоне РПЛ.

«Локомотив» в этом сезоне может претендовать на самые высокие места. Мы всегда идем от игры к игре и хотим побеждать во всех матчах. С «Зенитом» реально бороться за первое место.

Думаю, перестройка в клубе закончена, нам пора бороться за результат. Вижу ли себя в основе? Почему нет? Все будет зависеть от тренера. Тренером у нас остается Коммпер, но все тренеры знают нашу философию и придерживаются ее. Никаких проблем нет. Циннбауэр ничего нового в этот процесс не привнес, все те же принципы», — сказал футболист.

В матче 1-го тура РПЛ «Локо» на своем поле сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1).