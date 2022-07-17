Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о целях московского клуба в новом сезоне.

— Какие цели у «Локомотива» в этом сезоне?

— Я уже озвучивал. Максимальные. Я не буду говорить чемпионство или нет. Мы не хотим давить на команду, бросать какие-то лозунги, озвучивать какие-то конкретные цели. Люблю подходить к делу так, что мы смотрит от недели к неделе. Сегодня мы потеряли два очка, на следующей неделе возьмем три.

— Насколько команда показывает максимум из того, что хочется видеть?

— Сегодня она не показала того, что мы хотим видеть. Если это было так, они бы реализовали свои моменты, которые были. Вот 80 минут в товарищеском матче с «Динамо» команда показала более-менее то, что мы представляем себе. Будем работать дальше.

В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). В первом тайме с поля был удален нападающий нижегородского клуба Тимур Сулейманов.

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.