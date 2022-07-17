«Краснодар» — «Факел»: гости сравняли счет в матче

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев отличился в матче против «Краснодара» в 1-м туре РПЛ.

Хавбек забил на 49-й минуте встречи после прострела в штрафную от Ильнура Альшина.