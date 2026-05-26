Полузащитник «Локомотива» Батраков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской Премьер-лиги (РПЛ) по версии Transfermarkt.

26 мая портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов РПЛ. Самым дорогим игроком лиги стал 18-летний Батраков. Его стоимость выросла с 25 до 28 миллионов евро.

В тройке лидеров оказались еще два полузащитника. Это Матвей Кисляк из ЦСКА и Эдуард Сперцян из «Краснодара». Transfermarkt оценил рыночную стоимость каждого из футболистов в 25 миллионов евро.

Замыкают топ-5 два игрока «Зенита» — Луис Энрике (24 миллиона) и Педро (20 миллионов).