Довбня заявил, что хочет остаться в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Довбня в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Контракт 39-летнего вратаря с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

— Это был ваш последний перформанс в составе «Спартака»?

— Не знаю, думаю, нет.

— Точно нет?

— Не знаю.

— Нужно точно.

— А вы у руководителей спросите. Зачем вы у меня спрашиваете.

— Но вы бы хотели остаться?

— Конечно, кто же не хочет?

Довбня присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. Он провел только один матч за московскую команду.

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