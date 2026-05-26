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Transfermarkt: Дуран стал самым подешевевшим игроком РПЛ второй раз подряд

Джон Дуран (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Статистический портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные о рыночной стоимости футболистов РПЛ.

Второй раз подряд самым подешевевшим футболистом лиги стал нападающий «Зенита» Джон Дуран. В марте его стоимость снизилась на 7 миллионов евро до 25 миллионов. А в обновленном рейтинге цена форварда упала до 15 миллионов.

На втором и третьем местах антирейтинга оказались два футболиста «Спартака» — Жедсон Фернандеш (16 миллионов) и Манфред Угальде (12 миллионов). Они оба упали в цене на 2 миллиона евро.

На 1 миллион евро подешевели Джон Джон (15 миллионов) из «Зенита», Мирлинд Даку (9 миллионов) из «Рубина», Сергей Пиняев (8 миллионов) из «Локомотива», Александр Черников (8 миллионов) и Витор Тормена (8 миллионов) из «Краснодара», Дэвид Рикардо (6 миллионов) из «Динамо» и Матеус Алвес (6 миллионов) из ЦСКА.

Самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt стал 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (28 миллионов евро).

Источник: Transfermarkt
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Александр Черников (футбол)
Жедсон Фернандеш
Манфред Угальде
Мирлинд Даку
Сергей Пиняев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Витор Тормена
Джон Джон
Джон Дуран
Дэвид Рикардо
Матеус Алвес
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Полузащитник «Локомотива» Батраков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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