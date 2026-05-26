Transfermarkt: Дуран стал самым подешевевшим игроком РПЛ второй раз подряд

Статистический портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные о рыночной стоимости футболистов РПЛ.

Второй раз подряд самым подешевевшим футболистом лиги стал нападающий «Зенита» Джон Дуран. В марте его стоимость снизилась на 7 миллионов евро до 25 миллионов. А в обновленном рейтинге цена форварда упала до 15 миллионов.

На втором и третьем местах антирейтинга оказались два футболиста «Спартака» — Жедсон Фернандеш (16 миллионов) и Манфред Угальде (12 миллионов). Они оба упали в цене на 2 миллиона евро.

На 1 миллион евро подешевели Джон Джон (15 миллионов) из «Зенита», Мирлинд Даку (9 миллионов) из «Рубина», Сергей Пиняев (8 миллионов) из «Локомотива», Александр Черников (8 миллионов) и Витор Тормена (8 миллионов) из «Краснодара», Дэвид Рикардо (6 миллионов) из «Динамо» и Матеус Алвес (6 миллионов) из ЦСКА.

Самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt стал 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (28 миллионов евро).