Даниил Уткин: «Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Сергей Николаевич точно видит игру под другим углом, — приводит слова Уткина «Чемпионат». — За годы правления углубился именно в футбол, мы же видим крутые результаты клуба. И я тоже слушал советы Галицкого: призывал терпеть, когда было тяжело. Без этого, говорил, в футболе никак«.

По мнению полузащитника, Галицкий мог бы стать главным тренером «Краснодара».

«Сергей Николаевич иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определенную тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер? Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел. Это же его клуб», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. 5 января 2022 года краснодарский клуб объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко, а 13 января объявил о назначении на этот пост Даниэля Фарке.