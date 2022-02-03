Алексей Березуцкий о переходе Чалова в «Базель»: «Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал решение клуба отдать в аренду полузащитников Константина Кучаева и Эмиля Бохинена, а также нападающего Федора Чалова.

«Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть, да и вообще в принципе мы практически все время в Европе находимся в топе команд, где игроки не меняются. Если говорить по отдельности, Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная ситуация и для ПФК ЦСКА, и для него. Я думаю, все у него должно великолепно пройти в Швейцарии. Кучаев тоже хотел больше играть, его позвали, он решил, что хочет попробовать в аренде. То же самое касается Бохинена.



Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдет, мы никого не возьмем. Сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор. Кто-то нам не подходит (но данной тройки это не касается даже близко), кто-то хочет больше играть. Это совершенно нормальный процесс», — приводит пресс-служба красно-синих слова Березуцкого.

Федор Чалов перешел в «Базель» на правах аренды до конца сезона-2021/22, у швейцарского клуба нет права выкупа форварда.

Константин Кучаев проведет остаток сезона в «Рубине», Эмиль Бохинен — в «Салернитане». В обе сделки включена опция выкупа футболистов у ЦСКА.