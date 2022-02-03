Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:16

Алексей Березуцкий о переходе Чалова в «Базель»: «Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку»

Алексей Березуцкий прокомментировал переход Чалова в «Базель» на правах аренды
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал решение клуба отдать в аренду полузащитников Константина Кучаева и Эмиля Бохинена, а также нападающего Федора Чалова.

«Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть, да и вообще в принципе мы практически все время в Европе находимся в топе команд, где игроки не меняются. Если говорить по отдельности, Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная ситуация и для ПФК ЦСКА, и для него. Я думаю, все у него должно великолепно пройти в Швейцарии. Кучаев тоже хотел больше играть, его позвали, он решил, что хочет попробовать в аренде. То же самое касается Бохинена.

Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдет, мы никого не возьмем. Сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор. Кто-то нам не подходит (но данной тройки это не касается даже близко), кто-то хочет больше играть. Это совершенно нормальный процесс», — приводит пресс-служба красно-синих слова Березуцкого.

Федор Чалов перешел в «Базель» на правах аренды до конца сезона-2021/22, у швейцарского клуба нет права выкупа форварда.

Константин Кучаев проведет остаток сезона в «Рубине», Эмиль Бохинен — в «Салернитане». В обе сделки включена опция выкупа футболистов у ЦСКА.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/aleksey-berezutskiy-yusuf-i-jesus-na-moy-vzglyad-sygrali-velikolepno/
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном» на сборе в Испании
Гол Алипа принес «Зениту» победу над «Мидтьюлланном» в товарищеском матче
РПЛ проведет тендер на определение официального букмекера лиги
Даниил Уткин: «Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел»
Игроков и тренеров РПЛ обяжут оформлять Fan ID
В «Спартаке» объяснили, почему клубу пришлось повторно заявлять Жиго на матчи плей-офф Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Уткин: «Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел»

РПЛ проведет тендер на определение официального букмекера лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости