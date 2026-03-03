Глебов — о возвращении после травмы: «Чувствую себя хорошо»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем состоянии здоровья.

«В принципе хорошо себя чувствую. Понятно, что немного тренировок провел с командой. Но в целом на сборах индивидуально неплохо поработали. Что было? Лучше спросить у медицинского штаба. Хорошо провели игру с «Крыльями». Надо порадоваться, а дальше готовиться к игре со «Спартаком», — сказал Глебов «СЭ».

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось с 10-го на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» проиграли 3-й матч подряд и находятся на 13-й строчке. 5 марта бело-голубые сыграют со «Спартаком» в 1-м матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max