Глебов одним словом оценил образ Гусева на матче с «Крыльями»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов поделился с «СЭ» мнением об образе главного тренера Ролана Гусева на матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

— Непривычно было его увидеть. В основном он ходит в клубной одежде. Красиво!

— Кто самый стильный в «Динамо»?

— Дмитрий Скопинцев.

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось с 10-го на 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» проиграли 3-й матч подряд и находятся на 13-й строчке. 5 марта бело-голубые сыграют со «Спартаком» в 1-м матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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