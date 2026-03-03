Глушенков сравнил свой стиль игры с Месси

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, на какого футболиста похожа его манера игры.

«Ну, в целом, это, наверное, будет один и тот же человек. Месси пускай. Вот. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос», — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Также хавбек назвал «Барселону» клубом, за который хотел бы поиграть в Испании.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.