Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи признан лучшим игроком месяца в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба РПЛ, полузащитника ЦСКА единогласно поддержали эксперты и болельщики.

Напомним, что после зимней паузы Языджи забил шесть мячей в четырех матчах за армейцев.

После 22 туров красно-синие набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице.