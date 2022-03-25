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Ильзат Ахметов может перейти в «Зенит»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Уфа»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.

Контракт Ахметова с ЦСКА заканчивается 30 июня, в случае если новое соглашение с армейцами не будет подписано, питерцы могут заполучить полузащитника как свободного агента.

Футболист перешел в ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника два гола и три голевые передачи в 21 матче за армейцев.

Ильзат Ахметов
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

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Динамо

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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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