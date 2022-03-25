Ильзат Ахметов может перейти в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассматривает полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.

Контракт Ахметова с ЦСКА заканчивается 30 июня, в случае если новое соглашение с армейцами не будет подписано, питерцы могут заполучить полузащитника как свободного агента.

Футболист перешел в ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника два гола и три голевые передачи в 21 матче за армейцев.