Гришин: «Ахметов в ЦСКА не играет, а в «Зените» еще тяжелее будет выиграть конкуренцию»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит».

«В свете последних событий и трансферов в ЦСКА Ильзату сейчас сложно закрепиться в основном составе, потому что на его позиции выступают Гбамен, Карраскаль, Языджи. Он сейчас не играет, а футболисту важно выходить на поле и получать игровую практику. Не знаю, по какому принципу он собирается переходить, но ему надо больше играть. Если этот клуб приглашает Ильзата, значит, они видят какие-то плюсы в этом игроке. Он в ЦСКА не играет, а в «Зените» еще тяжелее будет выиграть конкуренцию, так как есть Малком, Клаудиньо. Там будет сложнее пробиться в стартовый состав», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Зенит» рассматривает 24-летнего хавбека как одного из возможных новичков в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ахметов провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.