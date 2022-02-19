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Сегодня, 21:15

Бийол: «Знаю Большунова. Поздравляю российских и словенских олимпийцев»

Защитник ЦСКА Бийол поздравил российских и словенских олимпийцев
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник ЦСКА Яка Бийол ответил на вопросы пресс-службы московского клуба о зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Олимпийские игры смотрю. В основном, те виды, в которых Словения хорошо выступает. Остальное тоже смотрю. Лыжные гонки, прыжки с трамплина. В хоккее мы не добиваемся успеха, но тоже смотрю.

— Как думаешь, сколько спортсменов ЦСКА участвуют в Олимпийских играх в Пекине?
— Я думаю, много. Двадцать? Больше? Намного больше?

— Правильный ответ 62. Кого из команды отправил бы играть на Олимпийские игры?
— Не вижу никого в зимних видах спорта. Магнуссон в хоккей играть может.

— Занимаешься ли ты каким-то зимним видом спорта в свободное время?
— Да, горными лыжами. Катаюсь немного во время зимнего отпуска.

— Назови трех российских спортсменов, выступающих или когда-либо выступавших в зимних видах спорта.
— Знаю Большунова. Поздравляю российских и словенских олимпийцев. Желаю им всего хорошего. У кого сейчас не получилось, через четыре года на Олимпийских играх пусть будет второй шанс.

Сегодня, 19 февраля, российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км, завоевав третье олимпийское золото на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
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  • keepscore.ru
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Манчестер Сити 1
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ТБ 2.5

24%

1.60

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16%

2.07

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Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
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29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

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Яка Бийол
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Большунов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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П
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