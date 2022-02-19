Бийол: «Знаю Большунова. Поздравляю российских и словенских олимпийцев»

Защитник ЦСКА Яка Бийол ответил на вопросы пресс-службы московского клуба о зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Олимпийские игры смотрю. В основном, те виды, в которых Словения хорошо выступает. Остальное тоже смотрю. Лыжные гонки, прыжки с трамплина. В хоккее мы не добиваемся успеха, но тоже смотрю.

— Как думаешь, сколько спортсменов ЦСКА участвуют в Олимпийских играх в Пекине?

— Я думаю, много. Двадцать? Больше? Намного больше?

— Правильный ответ 62. Кого из команды отправил бы играть на Олимпийские игры?

— Не вижу никого в зимних видах спорта. Магнуссон в хоккей играть может.

— Занимаешься ли ты каким-то зимним видом спорта в свободное время?

— Да, горными лыжами. Катаюсь немного во время зимнего отпуска.

— Назови трех российских спортсменов, выступающих или когда-либо выступавших в зимних видах спорта.

— Знаю Большунова. Поздравляю российских и словенских олимпийцев. Желаю им всего хорошего. У кого сейчас не получилось, через четыре года на Олимпийских играх пусть будет второй шанс.

Сегодня, 19 февраля, российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км, завоевав третье олимпийское золото на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.