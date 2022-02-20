Карраскаль о переходе в ЦСКА: «Очень рад быть частью этой замечательной команды»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Я очень рад быть частью этой замечательной команды и готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!» — написал Карраскаль в Instagram.

23-летний колумбиец перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В 2021 году Карраскаль забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах.