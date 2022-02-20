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Карраскаль о переходе в ЦСКА: «Очень рад быть частью этой замечательной команды»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Я очень рад быть частью этой замечательной команды и готов к новым вызовам. Вперед, ЦСКА!» — написал Карраскаль в Instagram.

Публикация от JORGE CARRASCAL (@carrascall)

23-летний колумбиец перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В 2021 году Карраскаль забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах.

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19%

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29%

1.65

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ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
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 - : -
27.02 17:00
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