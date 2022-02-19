«Сочи» отдал нападающего Барсова в аренду «Балтике»

Нападающий «Сочи» Максим Барсов продолжит карьеру в «Балтике». Калининградский клуб арендовал 28-летнего форварда до конца нынешнего сезона, сообщает сайт сочинцев.

В этом сезоне форвард забил три мяча в 14 матчах Тинькофф РПЛ и Лиги конференций.

Барсов стал игроком «Сочи» в 2018 году. Ранее он выступал за петербургское «Динамо». Он сразу же проявил себя в составе сочинской команды: в сезоне-18/19 забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах ФНЛ.