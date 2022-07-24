Селихов: «Очень не хватает болельщиков. Без них будет тяжело»
Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о нехватке фанатской поддержки
Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что его команде не хватает фанатской поддержки на трибунах.
— Ты уже оформил Fan ID?
— Мы активно занимаемся этим вопросом.
— Как тебе сегодня отсутствие фанатской поддержки?
— Нам из очень не хватает. Думаю, что будет тяжело без них играть. Опять же, мы поддерживаем своих болельщиков!
В первой части сезона-2022/23 в РПЛ система Fan ID будет работать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».
(Станислав Жатиков)
Источник: https://t.me/rabinerigor/6690
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|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
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|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
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|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
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|1
|0
|1
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|3
|
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|
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|
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|0
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
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|2
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
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|
Ахмат – Факел
|- : -
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|Г
|
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
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|2
|1
|0
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|0
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