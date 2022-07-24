Селихов: «Очень не хватает болельщиков. Без них будет тяжело»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что его команде не хватает фанатской поддержки на трибунах.

— Ты уже оформил Fan ID?

— Мы активно занимаемся этим вопросом.

— Как тебе сегодня отсутствие фанатской поддержки?

— Нам из очень не хватает. Думаю, что будет тяжело без них играть. Опять же, мы поддерживаем своих болельщиков!

В первой части сезона-2022/23 в РПЛ система Fan ID будет работать на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».

(Станислав Жатиков)