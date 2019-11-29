Покинут ли Миранчуки «Локомотив» только вдвоем? Отвечает Антон Миранчук

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе отметил, что вероятнее всего они с братом Алексеем Миранчуком перейдут в разные клубы.

— Объективно, я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно, — сказал Миранчук. — Готов уехать в Германию, там другой футбол — более высокий уровень.

— Переход видишь с братом?

— Мне кажется, мы окажемся по разные берега. Все прекрасно понимают, что обычно нужен игрок на определенную позицию, а не двое сразу, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах.

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