Известный комментатор Андрей Голованов считает, что «Спартак» не прогрессировал под руководством Доменико Тедеско. Специалист был назначен по ходу сезона-2019/20 после увольнения Олега Кононова.

— Посчитал процент очков, набранных при Олеге Кононове и Доменико Тедеско. У первого 39 процентов, у второго — 43, — цитирует Teamrussia Голованова. — Понимаю, что Тедеско что-то придумывает, что он переживает и, как лев в клетке, мечется по технической зоне. Но показатели у него с Кононовым почти одинаковые, так что в плане результата никакого улучшения не произошло.

Это не значит, что Тедеско нужно снимать, потому что это был бы верх абсурда. Непонятно, кого же в таком случае назначать. Но, если отталкиваться как от цифр, так и качества игры, пока работа немецкого тренера результата не дает.

Пятерку лидеров догнать уже нереально. Единственный шанс для «Спартака» спасти сезон — выиграть Кубок. Однако я сильно сомневаюсь, что ему это удастся. «Зенит» теперь может спокойно и целенаправленно готовиться к кубковому полуфиналу, производить ротацию состава.