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«Показатели у Тедеско и Кононова почти одинаковые». Комментатор Голованов — о ситуации в «Спартаке»

6 июля 2020, 15:15
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный комментатор Андрей Голованов считает, что «Спартак» не прогрессировал под руководством Доменико Тедеско. Специалист был назначен по ходу сезона-2019/20 после увольнения Олега Кононова.

— Посчитал процент очков, набранных при Олеге Кононове и Доменико Тедеско. У первого 39 процентов, у второго — 43, — цитирует Teamrussia Голованова. — Понимаю, что Тедеско что-то придумывает, что он переживает и, как лев в клетке, мечется по технической зоне. Но показатели у него с Кононовым почти одинаковые, так что в плане результата никакого улучшения не произошло.

Это не значит, что Тедеско нужно снимать, потому что это был бы верх абсурда. Непонятно, кого же в таком случае назначать. Но, если отталкиваться как от цифр, так и качества игры, пока работа немецкого тренера результата не дает.

Пятерку лидеров догнать уже нереально. Единственный шанс для «Спартака» спасти сезон — выиграть Кубок. Однако я сильно сомневаюсь, что ему это удастся. «Зенит» теперь может спокойно и целенаправленно готовиться к кубковому полуфиналу, производить ротацию состава.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/mozhet-byt-spartaku-ne-hvataet-volevyh-usilij-kotorye-nahodyatsya-u-ufy-evseeva-mnenie-andreya-golovanova/

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