Писарев высказался об отсутствии Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч за Суперкубок против «Локомотива»
Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился мнением об отсутствии Артема Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).
«Просто есть разные тактические варианты — с Дзюбой и без. Оба имеют право на жизнь. Ситуации бывают разные, иногда нужно искать альтернативу. Но когда у нападающего идет игра, петербуржцы выглядят мощно. Все зависит от конкретного соперника, счета на табло и задач на тот или иной определенный матч. Хорошо, когда у команды есть выбор и она не зависит от самочувствия лидера. Не думаю, что за краткосрочный отпуск Артем растерял все. Уверен, к старту РПЛ он будет готов помочь с первых минут. Да и в Калининграде Дзюба неплохо вошёл в игру», — приводит RT слова Писарева.
В матче с «Локомотивом» Дзюба вышел на замену на 60-й минуте и отдал 1 результативную передачу.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/886349-pisarev-dzyuba-zenit-alternativa
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