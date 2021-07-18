Писарев высказался об отсутствии Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч за Суперкубок против «Локомотива»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился мнением об отсутствии Артема Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на матч за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).

«Просто есть разные тактические варианты — с Дзюбой и без. Оба имеют право на жизнь. Ситуации бывают разные, иногда нужно искать альтернативу. Но когда у нападающего идет игра, петербуржцы выглядят мощно. Все зависит от конкретного соперника, счета на табло и задач на тот или иной определенный матч. Хорошо, когда у команды есть выбор и она не зависит от самочувствия лидера. Не думаю, что за краткосрочный отпуск Артем растерял все. Уверен, к старту РПЛ он будет готов помочь с первых минут. Да и в Калининграде Дзюба неплохо вошёл в игру», — приводит RT слова Писарева.

В матче с «Локомотивом» Дзюба вышел на замену на 60-й минуте и отдал 1 результативную передачу.