Суд отложил рассмотрение дела об увольнении Газизова из «Спартака» на 28 июля

Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение иска бывшего генерального директора «Спартак» Шамиля Газизова об оспаривании увольнения из московского клуба. На заседании присутствовали два представителя ответчика.

«Поступило заявление от Газизова Шамиля Камиловича о том, что он не может присутствовать на судебном заседании из-за командировки с футбольным клубом «Уфа», рассмотрение отложено на 28 июля», — цитирует ТАСС судью.

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Газизов.

20 июня Завьялова заявила, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.