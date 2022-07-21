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Суд отложил рассмотрение дела об увольнении Газизова из «Спартака» на 28 июля

Алексей Еремин
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Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение иска бывшего генерального директора «Спартак» Шамиля Газизова об оспаривании увольнения из московского клуба. На заседании присутствовали два представителя ответчика.

«Поступило заявление от Газизова Шамиля Камиловича о том, что он не может присутствовать на судебном заседании из-за командировки с футбольным клубом «Уфа», рассмотрение отложено на 28 июля», — цитирует ТАСС судью.

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Газизов.

20 июня Завьялова заявила, что «Спартак» не должен ничего выплачивать Газизову.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15270271
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ФК Уфа
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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