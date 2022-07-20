Пиняев находится в клинике Самарского государственного университета

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев находится в клинике Самарского государственного медицинского университета под наблюдением врачей, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Самарской области.

«Сейчас футболист находится в клинике Самарского государственного медицинского университета под наблюдением медиков. Состояние удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в клубе сообщили, что 17-летний Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании.

Самарский клуб футболист представляет с лета 2021 года. За это время он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.