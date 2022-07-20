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Пиняев находится в клинике Самарского государственного университета

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев находится в клинике Самарского государственного медицинского университета под наблюдением врачей, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Самарской области.

«Сейчас футболист находится в клинике Самарского государственного медицинского университета под наблюдением медиков. Состояние удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в клубе сообщили, что 17-летний Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании.

Самарский клуб футболист представляет с лета 2021 года. За это время он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/15267065
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
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