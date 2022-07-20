Главного таланта российского футбола Пиняева увезли с тренировки в больницу. Что случилось

У 17-летнего футболиста проблемы с легкими.

По информации «СЭ», на тренировке «Крыльев Советов» 17-летнему полузащитнику Сергею Пиняеву стало плохо, и он досрочно закончил занятие. По нашей информации, футболиста увезли в реанимацию.

Как сообщают источники, во время тренировки Пиняев упал на газон, и трава попала ему в легкое. После этого хавбеку стало плохо. По некоторым данным, у него при этом парализовало руку.

Чуть позже «Крылья Советов» выступили с официальным заявлением.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждем скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении клуба в официальном Telegram-канале.

Врач самарского клуба Кюри Чачаев тоже прокомментировал инцидент и заявил, что игрок чувствует себя нормально.

«Завтра будет консилиум врачей. Все решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь», — сказал Чачаев «СЭ».

По данным портала «Чемпионат», нападающему в клинике сделали рентген, который выявил пневмоторакс — это скопление воздуха в плевральной полости, которое может привести к коллапсу легкого.

При пневмотораксе человек может испытывать одышку, боль в груди, головокружение, в таком случае ему требуется срочная госпитализация на скорой помощи.

Пиняев — главный вундеркинд РПЛ : стажировался в «МЮ» , в 15 сыграл в ФНЛ, в 16 сделал первый ассист в чемпионате

Пиняев — главный талант РПЛ. 17-летний парень уже стал игроком обоймы «Крыльев Советов», а после ухода Антона Зиньковского начал этот сезон в стартовом составе самарцев — сыграл 77 минут в огненном матче с «Оренбургом» (4:2).

Пиняеву лишь 17 лет, но о нем известно давно: в 13 лет парень из «Чертаново» ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и играл за юношескую команду англичан. В 15 лет провел первый матч в ФНЛ и сделал ассист в первой же игре. А в 16 Сергей дебютировал в РПЛ. Он — не самый молодой дебютант, но по результативным действиям в юном возрасте в топе. Ассист в 16 лет и 10 месяцев в РПЛ с 2009-го года не делал ни один игрок лиги. В 17 лет он забил первый гол в чемпионате — только Ананидзе и Салугин были моложе, когда забивали свои первые мячи.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин, который работает с Пиняевым еще с периода в «Чертаново», недавно рассказывал, в чем особенность молодого игрока.

«В «Крыльях» на тренировках он сталкивался с достаточно серьезным сопротивлением. Весной помешала пара мелких травм, когда мы задумывались о его выходе с первых минут.

Психологически он уже готов к РПЛ. В этом сезоне ему точно будет легче, чем если бы он только сейчас поднялся из ФНЛ. Хотя, вероятно, и игра в ФНЛ принесла бы определенную пользу. Пиняев — современный парень, который анализирует свои тренировки. Он может задавать вопросы, спрашивать совет. Его кто-то может называть акселератом, но если Пиняев и акселерат, то в первую очередь из-за своего подхода к футболу", — рассказал тренер в интервью Sports.ru.

Сергей Пиняев. ФК «Крылья Советов»

В 31 матче за «Крылья» в чемпионате и Кубке России у Пиняева 4 гола и 3 ассиста. И это с учетом, что в основном Пиняев выходил на поле на последние 10-15 минут.

В новом сезоне он точно должен играть чаще, об этом говорил и Осинькин: только из-за стабильной игры Зиньковского и Ежова Пиняев получал мало времени. Теперь же он готов к большему игровому времени в РПЛ.

Следующий матч «Крыльев» в чемпионате — против «Зенита» в Санкт-Петербурге — уже через два дня. Если у Пиняева действительно выявлен пневмоторакс, то встречу он, к сожалению, точно пропустит.