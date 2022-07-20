«Крылья Советов» сообщили о состоянии футболиста Пиняева

В «Крыльях Советов» сообщили о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждем скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении клуба в Telegram.

Ранее «СЭ» сообщил, что 17-летний Пиняев досрочно закончил тренировку из-за проблем с легкими. Футболиста увезли в клинику на обследование.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.