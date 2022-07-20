Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:52

«Крылья Советов» сообщили о состоянии футболиста Пиняева

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В «Крыльях Советов» сообщили о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждем скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении клуба в Telegram.

Ранее «СЭ» сообщил, что 17-летний Пиняев досрочно закончил тренировку из-за проблем с легкими. Футболиста увезли в клинику на обследование.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/2554
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
6
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Капитан «Ростова» Глебов: «Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке»
Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии футболиста Пиняева
Спортивный врач предположил, сколько времени понадобится Пиняеву на восстановление
Пиняева увезли в клинику после тренировки «Крыльев Советов»
Бывший игрок «Зенита» заявил, что большое количество бразильцев в составе может стать проблемой
Бруно Фукс приступил к тренировкам в ЦСКА по индивидуальной программе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии футболиста Пиняева

Капитан «Ростова» Глебов: «Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости