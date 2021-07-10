Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход бывшего вратаря санкт-петербургского клуба Андрея Лунева в немецкий «Байер» на правах свободного агента.

Контракт с 29-летним голкипером подписан до 30 июня 2023 года.

«Поздравляю Андрея с переходом в «Байер». Это супер! Приятно слышать такие новости, потому что не так часто российские игроки переходят в Европу, а это топ-клуб. Для Лунева — это очень хорошо, но для «Зенита» — сложно сказать: теперь им нужно искать нового хорошего вратаря. Одного Кержакова не хватит, впереди Лига чемпионов. Да, Михаил — очень хороший голкипер, но нужно найти еще одного. У «Зенита» в связи с игрой в еврокубке будет большая нагрузка», — сказал Петржела «СЭ».

После окончания контракта с «Зенитом» 29-летний вратарь стал свободным агентом. Стороны не договорились о новом соглашении. Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.