Парфенов: «Хочется, чтобы пришли игроки, которые действительно усилят состав «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал о подготовке команды к сезону-2021/22.

«Мы работаем в потрясающих условиях, и всю ту работу, которую планировали, нам удается выполнять в ходе тренировочного процесса. Единственное, не все игроки смогли полностью провести все три сбора. У нас был ряд футболистов, получивших травмы в прошлом сезоне, и нам пришлось лечить их уже в рамках подготовки к новому чемпионату. Конечно, хотелось избежать этих моментов, но это футбол, от травм никто не застрахован.

Надеюсь, что у нас еще будут приобретения. Но хочется, чтобы пришли игроки, которые действительно усилят состав. Много общаемся с новыми ребятами. У них у всех рабочее настроение, все хотят доказать, что не зря пришли в «Арсенал». Сейчас главный вопрос вернуть их в кондиции и наиграть в составе. Что касается адаптации, то у нас очень хороший коллектив, проблем здесь не возникает», — приводит слова Парфенова официальный сайт «Арсенала».

В минувшем сезоне «Арсенал» занял 14-е место в РПЛ. В первом матче сезона-2021/22 туляки встретятся 24 июля с «Локомотивом».