Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» пожелал удачи Луневу в «Байере»: «Новых вандерфульных трофеев»

11:23
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
Андрей Лунев. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» пожелал удачи своему бывшему вратарю Андрею Луневу в «Байере». Сегодня, 10 июля, немецкий клуб объявил о подписании контракта с 29-летним футболистом до 30 июня 2023 года.

«Андрей Лунев продолжит карьеру в леверкузенском «Байере». «Зенит» желает Андрею удачи, новых вандерфульных трофеев и как можно больше сухих матчей! Спасибо за все!», — говорится в сообщении «Зенита».

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).

Ранее голкипер также выступал за «Уфу», московское «Торпедо», «Сатурн» и другие команды. На счету Лунева 7 игр в составе сборной России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 179
Все опросы
Что ждет Лунева в «Байере»?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Почему назначен пенальти в пользу сборной Англии и почему не вмешался ВАР? Объясняет инспектор УЕФА
Задержанные за убийство президента Гаити рассказали о заказчике
Какой вы овощ по знаку зодиака
Вирусолог рассказал, сколько раз можно переболеть COVID-19
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы