«Зенит» пожелал удачи Луневу в «Байере»: «Новых вандерфульных трофеев»

«Зенит» пожелал удачи своему бывшему вратарю Андрею Луневу в «Байере». Сегодня, 10 июля, немецкий клуб объявил о подписании контракта с 29-летним футболистом до 30 июня 2023 года.

«Андрей Лунев продолжит карьеру в леверкузенском «Байере». «Зенит» желает Андрею удачи, новых вандерфульных трофеев и как можно больше сухих матчей! Спасибо за все!», — говорится в сообщении «Зенита».

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).

Ранее голкипер также выступал за «Уфу», московское «Торпедо», «Сатурн» и другие команды. На счету Лунева 7 игр в составе сборной России.