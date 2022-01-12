Петржела не верит, что Жирков поможет «Химкам» избежать вылета из РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход полузащитника Юрия Жиркова в «Химки».

«Дай Бог, чтобы Жирков еще долго играл. Это чудо! Если играет, то почему нет? В Чехии тоже есть футболист, который в 40 лет комфортно чувствует себя на поле. Играй, если получается. А Жирков всегда был хорошим футболистом. Желаю ему удачи! Может, Глушаков, Мамаев и Жирков, помогут «Химкам» избежать вылета. Но я в это не верю, потому что эти ребята мало что могут принести клубу», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Ранее, 12 января, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» сообщил, что контракт с 38-летним полузащитником подписан по системе «0,5 + 1».

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.