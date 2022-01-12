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Сегодня, 19:27

Петржела не верит, что Жирков поможет «Химкам» избежать вылета из РПЛ

Микеле Антонов

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход полузащитника Юрия Жиркова в «Химки».

«Дай Бог, чтобы Жирков еще долго играл. Это чудо! Если играет, то почему нет? В Чехии тоже есть футболист, который в 40 лет комфортно чувствует себя на поле. Играй, если получается. А Жирков всегда был хорошим футболистом. Желаю ему удачи! Может, Глушаков, Мамаев и Жирков, помогут «Химкам» избежать вылета. Но я в это не верю, потому что эти ребята мало что могут принести клубу», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Ранее, 12 января, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» сообщил, что контракт с 38-летним полузащитником подписан по системе «0,5 + 1».

Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.

Властимил Петржела
Юрий Жирков
Футбол
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
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Зенит – Рубин
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