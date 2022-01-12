Файзулин отреагировал на переход Жиркова в «Химки»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин отреагировал на переход Юрия Жиркова в стан подмосковных «Химкок».

«Отличный переход. Я рад за Юрия Жиркова! Правда, не могу сказать, насколько он сейчас нужен «Химкам». Не слежу за этим клубом», — сказал Файзулин «СЭ».

Контракт с 38-летним полузащитником подписан по системе «0,5 + 1». Последним клубом Юрия Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», который он покинул летом 2021 года.